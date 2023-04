La Juventus su Giuntoli, spunta il pensiero di De Laurentiis

L’edizione odierna di Tuttomercatweb riporta le ultime relative all’interesse da parte della Juventus per Cristiano Giuntoli.

La Juventus continua a dimostrare interesse per il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Tuttomercatoweb fa il punto della situazione, riportando anche un’ide eventuale del Presidente Aurelio De Laurentiis.

“La Juventus vuole ristrutturare pure il reparto tecnico e sportivo. Per questo è da tenere in profonda considerazione il nome di Cristiano Giuntoli. Che dopo la straordinaria stagione col Napoli potrebbe proseguire presto con gli incontri con la dirigenza della Juventus. Ovviamente non arriva ancora una decisione da parte di nessuno dei giocatori al tavolo, viste le inchieste extra campo, ma il nome dell’uomo mercato del Napoli (dove Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a promuovere subito Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani) è quello più caldo per il nuovo ciclo della Juventus. Attenzione all’alternativa, quella che Massimiliano Allegri, che sarà al centro del progetto del futuro stanti le cose e i risultati attuali, gradirebbe maggiormente. L’arrivo di Frederic Massara dal Milan, altro dirigente col quale ci sono già stati contatti. Ma prima, serve aspettare. 19 aprile, primo giro di boa.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chelsea, Koulibaly: “La stagione non sta andando come ci si aspettava, voglio restare qui per tanti anni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Studente morto durante stage, zia ‘lotto perché abbia giustizia’