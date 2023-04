Chelsea, Koulibaly: “La stagione non sta andando come ci si aspettava, voglio restare qui per tanti anni”

Chelsea, Koulibaly analizza la stagione dei Blues

L’ex difensore del Napoli oggi al Chelsea Kalidou Koulibaly ha rilasciato un’intervista ai microfoni del The Times, dove ha analizzato la stagione dei Blues che non sta andando secondo i piani. Ecco quanto dichiarato:

“Questa stagione non sta andando come si aspettava il Chelsea. Ma a volte quando avvengono grandi cambiamenti, arrivano nuovi proprietari, metà della squadra cambia e tutti devono adattarsi. Ma sappiamo quanto siano grandi le ambizioni di questo club e riconquisteremo la fiducia dei tifosi. So che non sto ancora raggiungendo il massimo, ma penso di esserci vicino. Il Chelsea ha preso una decisione importante quando mi ha richiesto e ho un grande desiderio di ripagarli per questo. Voglio passare molti altri anni in questo club.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

