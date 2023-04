Napoli, allarme attacco: Raspadori non sta benissimo, problemi muscolari e allenamento differenziato

Napoli, problemi per Raspadori

Al Napoli continua l’emergenza attacco, dopo Osimhen e Simeone anche Giacomo Raspadori ha accusato qualche problema. Secondo a quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante azzurro è sempre alle prese con dei fastidi muscolari che hanno fatto scattare l’allarme. Ecco quanto riportato:

“Per Luciano Spalletti un vero e proprio rebus a due giorni dal match di andata dei quarti di Champions di San Siro. Anche nell’allenamento di questa mattina Victor Osimhen ha infatti lavorato a parte, prima sul campo e poi in palestra, e il suo recupero diventa così sempre più complicato. Certa invece l’assenza di Simeone, che si è sottoposto alle terapie necessarie per recuperare dal problema muscolare accusato contro il Lecce. La novità di giornata riguarda però Raspadori che si è allenato sul campo ma non con il gruppo. Decisiva dunque la rifinitura di domani per capire chi potrà essere convocato per la trasferta europea. Emergenza totale, visto che anche Raspadori si trova ad affrontare dei problemi muscolari che oggi lo hanno costretto a svolgere lavoro individuale. Esattamente come Osimhen che molto difficilmente farà parte della spedizione azzurra a San Siro”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

