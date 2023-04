Milan-Napoli, Spalletti spera in Osimhen. Pronti due cambi rispetto alla trasferta di Lecce

Milan-Napoli, le scelte di Spalletti

Il Napoli si prepara per la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, Luciano Spalletti spera nel recupero di Osimhen che potrebbe essere di grande aiuto vista anche l’assenza di Simeone. Il tecnico azzurro farà solo due cambi rispetto all’undici titolare sceso in campo a Lecce, uno in difesa e l’altro a centrocampo. In porta ci sarà Meret, davanti al portiere friulano confermata la coppia formata da Kim e Rrahmani. A destra il solito Di Lorenzo, mentre a sinistra Oliveira prenderà il posto di Mario Rui. A centrocampo Lobotka agirà da play, ai suoi lati Anguissa e Zilienski che rileverà Elmas. In attacco scelte quasi obbligate per Spalletti, con Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra. Al centro al momento l’unico a disposizione è Giacomo Raspadori, che partirà titolare. La speranza è quella di recuperare Victor Osimhen, che partirebbe comunque dalla panchina.

