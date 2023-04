La Gazzetta dello Sport – Inter, si concretizza l’idea Conceiçao per il post-Inzaghi.

Con l’addio improvviso di Antonio Conte, già nell’estate del 2021 Sergio Conceiçao divenne già uno dei papabili successori per la guida della panchina dell’Inter.

“Sergio Conceiçao è entrato nella lista dei possibili allenatori dell’Inter nell’estate 2021 e da quel momento non è mai uscito dalle ipotesi future. Ambizioso e preparato, giovane ma con una grande esperienza a livello internazionale, e poi anche “aziendalista”, nel senso che sa sposare in tutto il progetto del club e in cambio chiede soltanto massima fiducia.

Conceiçao e l’Inter si conoscono da tempo e sanno cosa l’uno può dare all’altro. Due estati fa fu “bruciato” sul rettilineo finale dall’amico Simone Inzaghi anche perché non convinto di aver concluso la sua avventura al Porto. Inter e Napoli sondarono il terreno, ma intanto Sergio discuteva con la dirigenza lusitana il suo nuovo contratto, da allenatore top. E alla fine ha avuto ragione, visto che lo scorso anno ha vinto il suo terzo campionato col club di Oporto. Quest’anno, invece, Sergio ha avuto delle difficoltà che comunque non hanno frenato la sua voglia di crescere ed emergere, come dimostra il girone vinto in Champions. E due giorni fa si è pure tolto lo sfizio di battere il Benfica (prossimo avversario dell’Inter e primo in classifica) a domicilio”.

