Venerato, mercato Napoli: “De Laurentiis ha 90mln di perdite, i tifosi non devono aspettarsi fuochi d’artificio”

Calciomercato – Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato Napoli a Radio Kiss Kiss: “Deulofeu? Non piace al Napoli: è stato proposto ma alla fine si è deciso di non procedere. I tifosi non devono aspettarsi fuochi d’artificio: tra Covid e senza Champions si fa dura, anche con le cessione di Koulibaly. De Laurentiis ha accennato ai suoi collaboratori 90 milioni di perdite, mi aspetto colpi per Sokratis e Karbownik. Milik? A 30 milioni è impossibile, se poi ci riescono sono bravi. Il Napoli offre a Under una maglia da titolare con 2 milioni più bonus, ma Ramadani continua a chiedere 3 milioni. Personalmente lascerei perdere Under per come si sta facendo attendere, ma togliendolo dallo scambio con Milik non può chiedere 35 milioni per il solo attaccante. Koulibaly? E’ tutto fermo anche per la situazione De Laurentiis: se si resta sugli 80-90 come richiesta, Kalidou resterà a Napoli”.

