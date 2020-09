UNDER 16 – Chiusa una trattativa tra Benevento e J. Stabia

Under 16 – Il prossimo campionato Under 16 A-B inizierà domenica 4 ottobre, nle frattempo continua il mercato del calcio giovanile.

Era in prova da parecchi giorni al centro sportivo “Avellola” con il Benevento, categoria Under 16 A-B. Poche ore fa ha firmato per la società giallorossa dopo aver disputato un buon campionato nello scorso anno tra i pali della Juve Stabia U15.

Stiamo parlando di Christian De Iulio, classe 2005, che si giocherà il posto con altri portieri, nella prossima Under 16 sannita allenata da mister Dario Rocco.

Ecco il comunicato ufficiale della società Juve Stabia:

“La S.S. Juve Stabia comunica la cessione, a titolo definitivo, di Christian De Iulio, portiere classe 2005, al Benevento Calcio. De Iulio, arrivato lo scorso anno in gialloble, ha disputato una stagione importante nell’Under 15 A-B allenata da Vincenzo Franzese.”