Ag. Deulofeu: “Napoli è una possibilità, gli piacerebbe tantissimo!”

L’ag. di Deulofeu apre al Napoli: l’esterno ex Milan è in uscita dal Watford

Gerard Deulofeu è l’ultimo rumors di mercato del Napoli. Attualmente l’esterno ex Milan è in uscita dal Watford e secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la cessione temporanea è una strada percorribile. L’agente Albert Botines, conferma l’esistenza di una trattativa: “Napoli è una possibilità per Deulofeu, sì a lui piacerebbe tantissimo tornare in Italia e vestire la maglia azzurra”.

