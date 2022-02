Oddo: “Napoli tra le più forti del campionato, Osimhen e Mertens possono giocare insieme”

L’ex Venezia e Salernitana dice la sua sulle ambizioni degli azzurri

Francesco Oddo, ex allenatore di Venezia e Salernitana, ha rilasciato delle dichiarazioni a “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio. Nel suo intervento ha parlato anche del Napoli.

Queste le sue parole:

Obiettivo concreto del Napoli

“E’ una tra le squadre che per organico è la più forte del campionato. Anche il Napoli è stato debilitato dalle assenze, come l’infortunio di Osimhen, poi la Coppa d’Africa, negli ultimi tempi non ha fatto grandissimi risultati. E’ una delle squadre più forti in assoluto”.

“Mertens e Osimhen in campo insieme? I giocatori forti forti devono sempre giocare. E’ compito dell’allenatore metterli in campo, le alternative tra calciatori che hanno valori assoluti è un controsenso, è il resto della squadra che si deve adattare alla presenza dei due campioni”.

