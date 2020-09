Bruscolotti: Gattuso da tenere stretto, ma il vero interprete non è lui

L’ex difensore e capitano del Napoli è intervenuto ai microfoni di Canale 21 rilasciando alcune dichiarazione sull’attuale allenatore azzurro.

Ecco quanto dichiarato da “Pal e fierr” all’emittente televisiva locale:

“Cosa penso di Gennaro Gattuso come allenatore? Rino ha fatto bene, ma i veri interpreti sono sempre i giocatori, restano loro, non dimentichiamolo: puoi essere un allenatore promettente quanto vuoi, ma se la squadra non ti segue, credetemi, non vai da nessuna parte”.

Bruscolotti ha poi aggiunto: “Gattuso merita il rinnovo? Ha dimostrato altre volte che per lui i contratti sono relativi, vuole prima dimostrare. Rino chiede di fare una partenza giusta per esprimere i suoi concetti di gioco. Gattuso è un uomo volenteroso, schietto, pulito. Alla gente piace. Il presidente Aurelio De Laurentiis deve tenerne conto, perché un personaggio del genere, a Napoli, non lo trovi facilmente”.

