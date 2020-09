Napoli-Pescara: ecco i convocati da Gattuso, assenti Milik e Llorente

Diramata la lista dei convocati per Napoli-Pescara

A comunicare i convocati di Napoli-Pescara è il SSCNapoli.it

Comunicata la lista dei convocati per Napoli-Pescara, amichevole in programma oggi alle 18.00 allo Stadio San Paolo. La lista degli azzurri convocati da Gattuso è stata pubblicata dal sito ufficiale della società. Ecco gli azzurri scelti per il match di stasera:

Portieri: Ospina, Meret, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto. Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero.

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.

I giocatori non convocati sono Milik, Llorente, Malcuit, Ounas e Younes. La partita sarà trasmessa in pay per view su Sky, canale 251.

