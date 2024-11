Cronache di Spogliatoio – Biasin: “Conte? Un tentativo per tornare all’Inter c’è stato, quando Inzaghi rischiava”

Il giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin, è intervenuto in diretta, per commentare di quanto Antonio Conte si ripropose all’Inter, nel periodo in cui Simone Inzaghi era a rischio esonero. Questo è il retroscena: “Forse nel passato neanche troppo remoto un tentativo per tornare, forse… Non ieri ma neanche troppo indietro, nella stagione delle 12 sconfitte quando Inzaghi rischiava grosso, secondo me lì un tentativo…

L’Inter è ancora la squadra più forte, ma il Napoli con 137 milioni investiti, questo allenatore e questa condizione particolare della singola partita a settimana è fortissima. I 25 punti su 30 non stupiscono. Sono stati bravissimi, soprattutto considerando che il Napoli non ha ancora raggiunto il potenziale e questa cosa preoccupa. Se sei al 70% e fai filotto, figurati quando riesce a ingranare…“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Niente paura: Lukaku continua ad essere certezza

Napoli-Atalanta, Zappacosta: “Gara difficile come tutte le altre”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”