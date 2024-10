Niente paura: Lukaku continua ad essere certezza

Dopo due gare in cui non ha brillato particolarmente, contro il Milan Romelu Lukaku sembra essere già tornato quello di sempre.

Martedì 29 ottobre Milan e Napoli si sono sfidati in occasione della decima giornata di campionato e Romelu Lukaku è stato uno dei protagonisti del match. La gara si è conclusa con il punteggio di 0-2 ; il Napoli ha dunque espugnato lo Stadio Giuseppe Meazza, confermando ancora una volta il primato nella classifica di Serie A. Attualmente il club si trova a +4 dalla seconda Inter ed a +8 sulla Juventus. La gara ha rappresentato una vera e propria gioia per i tifosi azzurri, non solo per la supremazia che il club partenopeo sta dimostrando, ma anche per ciò che Romelu Lukaku ha fatto vedere in campo. L’attaccante belga è stato autore della prima rete azzurra avvenuta a soli cinque minuti dal fischio d’inizio ed ha spazzato via tutte le preoccupazioni dei tifosi. Sì, perché da quando il campionato è ripreso dopo la sosta Lukaku non era più riuscito a fare la differenza in campo. Nonostante la squadra sia riuscita sempre a portare a casa i tre punti è stato impossibile non fare paragoni con le gare avvenute in precedenza, specialmente considerando che proprio lui aveva deciso di non andare in ritiro con la Nazionale belga per continuare ad allenarsi al meglio a Castel Volturno.

Le sfide contro Empoli e Lecce

Dopo la sosta il Napoli ha affrontato l’Empoli in trasferta. La sfida si è sbloccata soltanto al minuto 63 con una rete di Khvicha Kvaratskhelia; appena tre minuti prima Antonio Conte decide di sostituire il belga con Giovanni Simeone. Il cambio è stato considerato fondamentale per la vittoria azzurra e si è subito iniziato a parlare di un Lukaku spento, diverso dal solito. All’indomani della suddetta gara i maggiori quotidiani hanno bocciato all’unisono la sua prestazione. Il giocatore non riesce a convincere neanche una settimana dopo, nella sfida casalinga contro il Lecce. Lukaku non si fa notare, non fa la differenza e si inizia a pensare che ci sia qualcosa che non va, magari una rottura eventuale con Antonio Conte, colui che lo aveva fortemente voluto in maglia azzurra.

La vittoria sul Milan

Arriva poi la decima giornata di campionato: contro il Milan Romelu Lukaku torna ad essere quello di sempre. Il belga torna in gol arrivando a quota quattro con la maglia azzurra. La prestazione ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che temevano il peggio. Romelu Lukaku non ha mai smesso di lavorare duro per portare il Napoli più in alto possibile ed Antonio Conte continua a dargli una fiducia più che meritata.

Maria Marinelli

Fonte immagine in evidenza – Archivio

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Atalanta, Zappacosta: “Gara difficile come tutte le altre”

Napoli, Meret: “Miglior difesa grazie a lavoro di squadra”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scontro tra titani a Che Tempo Che Fa: Guardiola e Baggio insieme