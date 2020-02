Calciomercato Napoli, rinnovo Milik: la chiave è la clausola rescissoria

L’edizione odierna de Il Mattino scrive sulle trattative per il rinnovo contrattuale di Arek Milik. Il contratto del polacco scadrà nel 2021, ma allo stesso tempo è in attesa di essere aggiornato ed eventualmente prolungato. Come? Il polacco insiste per l’inserimento di una clausola rescissoria che gli consenta un domani di poter lasciare Napoli per un’offerta irrinunciabile, mentre il club azzurro al momento non vorrebbe cedere sulla questione. Da qui alla fine del campionato, però, i suoi gol potrebbero fare la differenza, non solo sul campo ma anche in sede contrattuale”.

