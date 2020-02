Calciomercato – Napoli, l’idea Jeremie Boga è concreta

Calciomercato – Jeremie Boga, giocatore del Sassuolo, è un obiettivo concreto per il Napoli per la prossima estate

Calciomercato – Jeremie Boga, il classe 97 esterno d’attacco del Sassuolo, secondo quanto riportato da Sky Sport, è un obiettivo concreto del Napoli per la prossima estate. Il calciatore, nato in Francia e naturalizzato ivoriano, quest’anno ha già messo a segno 7 gol in 23 partite giocate con la maglia neroverde.

