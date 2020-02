Napoli, sono 120 gol per Mertens: altre 2 reti e sarà il miglior marcatore della storia azzurra

“Una punizione fuori di poco per scaldare il destro, poi lo splendido tiro a giro che decide la partita. E sono 120”. Così scrive di Dries Mertens l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che premia con un 7 in pagella la prestazione del belga contro il Cagliari.

Voto 7 anche per Tuttosport: “Al Cagliari crea sempre problemi con la sua velocità di base. Gol d’autore che lo consacra e che rilancia le ambizioni della sua squadra”. Identica valutazione anche per ‘Il Mattino’, che parla di coniglio estratto dal cilindro per Mertens” ormai ad un passo dal record di 121 gol di Marek Hamsik in maglia Napoli.

