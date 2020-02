Dalla Spagna – Jordi Alba a forte rischio per il Napoli: infortunio all’adduttore

Barcellona, Jordi Alba si è infortunato: lesione muscolare all’adduttore della gamba destra, per cui è a rischio la sua presenza nella sfida col Napoli per gli ottavi di Champions.

Jordi Alba, si ferma per infortunio: a rischio la sua partecipazione per la sfida degli ottavi di Champions League con il Napoli

Barcellona, Jordi Alba a forte rischio la sua partecipazione per la sfida contro il Napoli negli ottavi di Champions League.

Il giocatore si è infortunato dopo il primo quarto d’ora contro il Getafe e ha dovuto chiedere il cambio. Secondo quanto riportato da “El Mundo Deportivo”, il laterale del Barcellona ha evidenziato un problema alla gamba destra e ha avvertito subito la panchina di non poter continuare a giocare. Il giocatore si è sottoposto a test medici dopo la partita e il club ha confermato l’esistenza di una lesione muscolare all’adduttore della gamba destra, sebbene non siano ancora stati stabiliti i tempi di recupero.

L’infortunio di Alba, il secondo che subisce in questa stagione, arriva pochi giorni prima della partita contro il Napoli e della trasferta al Santiago Bernabéu. Sembra complicato che il terzino possa esserci in entrambe le partite. Alba è andato negli spogliatoi con evidenti segni di dolore. Il laterale, molto dispiaciuto, non è rimasto in panchina ed è andato direttamente negli spogliatoi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Nuovo caso per Balotelli: vittima di un ricatto hot!

Calciomercato Napoli, Allan al passo d’addio: Everton e Inter su di lui

Martino: “Arbitri hanno condizionato, in Inghilterra non è cosi”

Gattuso su Lozano:”Parlate di lui solo perchè è stato pagato tanto”

Conte parla di nuovo del Napoli: “Strategia difensiva, che ha dato risultati”

Emergenza Barcellona, si ferma anche Jordi Alba

Gattuso, esclusione Allan: “Non s’è allenato come voglio io e se ne sta a casa”

Napoli, i convocati di Gattuso: sono quattro gli assenti

Cagliari-Napoli, sono 20 i convocati di Maran. La lista

Napoli, infortunio Koulibaly: il senegalese out con il Cagliari

Dalla Spagna – James Rodriguez avventura finita! Il Real Madrid può proporlo al Napoli in cambio di Ruiz

News Calcio Napoli – Arek Milik alle prese con un problema fisico