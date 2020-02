Martino: “Arbitri hanno condizionato, in Inghilterra non è cosi”

Si torna a parlare dei torti arbitrali

Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalsita è tornato a parlare dei torti arbitrali subiti dal Napoli in questo campionato. Ecco cosa ha dichiarato: “Il campionato del Napoli sia stato minato dagli arbitri. Se non ci fossero stati quegli episodi sfavorevoli il Napoli non sarebbe andato in crisi. Probabilmente il terremoto che si è scatenato con l’ammutinamento non ci sarebbe neanche mai stato”. Ha poi aggiunto: “Faccio un confronto con il calcio inglese. Noi pretendiamo che ci siano molti interventi mentre in Inghilterra non succede quasi mai. Forse lì c’è un eccesso di pignoleria”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso su Lozano:”Parlate di lui solo perchè è stato pagato tanto”

Conte parla di nuovo del Napoli: “Strategia difensiva, che ha dato risultati”

Emergenza Barcellona, si ferma anche Jordi Alba

Gattuso, esclusione Allan: “Non s’è allenato come voglio io e se ne sta a casa”

Napoli, i convocati di Gattuso: sono quattro gli assenti

Cagliari-Napoli, sono 20 i convocati di Maran. La lista

Napoli, infortunio Koulibaly: il senegalese out con il Cagliari

Dalla Spagna – James Rodriguez avventura finita! Il Real Madrid può proporlo al Napoli in cambio di Ruiz

News Calcio Napoli – Arek Milik alle prese con un problema fisico

Ulivieri: ”Cagliari-Napoli? Gli azzurri pensano alle Coppe”

Verona, Juric: “Firmato con il Napoli? La situazione è chiara, dovrò parlare col presidente”

Napoli, Gattuso ha firmato fino al 2021: niente obbligo Champions

Gli arbitri spieghino le loro decisioni ai tifosi. Fallo di mano sempre rigore, tranne tre eccezioni

Callejon: “Periodo un po’ storto, ma con Gattuso va bene dobbiamo trovare continuità “

Ufficiale – VAR, la Federazione sperimenterà il “challenge”

News Calcio Napoli – Dries Mertens ad un passo dal rinnovo

CONTENUTI EXTRA

Uccide la moglie e tenta il suicidio, trovata lettera di scuse della coppia per i figli

Foto delle metropoli cinesi avvolte dalla nebbia

Il padre di Achille Lauro è un magistrato: l’artista viene da una famiglia di funzionari di Stato