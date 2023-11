Tag24 – Lotito smentisce le voci: “Insigne alla Lazio? Non mi risulta, mi sembra una stupidaggine”.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha categoricamente smentito le voci su un possibile approdo di Insigne in biancoceleste, voluto fortemente da Sarri: “Lorenzo Insigne che viene da noi? Non c’è niente di vero, che io sappia…se devo essere sincero a me non risulta, che le devo dire, questo è”, risponde subito il patron laziale che, incalzato sull’argomento.

E ancora: “Guardi, a me non hanno detto nulla riguardo a questa cosa, a me sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Faccia una cosa, parli con il direttore sportivo (Fabiani ndr), non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti. Sarri che vuole Insigne? Le ripeto, a me non risulta, mi sembra una stupidaggine…”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, operazione al menisco per De Laurentiis. La nota del club azzurro

Alla scoperta de Lo Stratega, il tipster partenopeo ricco e vincente

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, occhio alla beffa per Ouédraogo