Sarri: “Il mio Napoli sarà ricordato per trent’anni! Lazio? Non sarà mai come quei tempi”

Le parole di Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio per il quotidiano: “Esiste il Sarrismo? Se ci riferiamo agli anni di Napoli, io non posso e non devo fare quel calcio lì per forza, anche se la gente pretende da me sempre la stessa maniera di giocare. Avere dei palleggiatori non è come avere dei contropiedisti, mi devo adattare, la Lazio non potrà mai essere come il Napoli. Sono parecchio contento perché vengo da parecchio lontano. Il Napoli di Sarri sarà ricordato per trent’anni”.

