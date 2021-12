Del Genio: “Spalletti ha smentito chi diceva che il Napoli era l’organico migliore”

Paolo Del Genio analizza il momento del Napoli di Spalletti

Paolo Del Genio, giornalista, in diretta ai microfoni di Tele A ha provato ad analizzare il momento delicato che vive il Napoli sul fronte infortunati. Ecco quanto dichiarato:

“Gli infortuni si sono concentrati incredibilmente in questo periodo, perdendo in una sola gara 3 partite, oltre ad Anguissa ed Osimhen. Spalletti ha detto una cosa molto importante, finalmente: ovvero che il Napoli non è l’organico migliore ma che altri che si nascondono hanno delle coppie nei ruoli migliori di quelle del Napoli. Qualcuno come me lo dice dall’inizio che è un ottimo organico, ma non il migliore, alcuni fessacchiotti invece dicono che quello del Napoli è l’organico migliore ma in alcuni ruoli non siamo messi benissimo come alternative”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Atalanta, dubbi per Spalletti. Ounas possibile sorpresa dal primo minuto

Napoli troppi infortuni, ADL chiede spiegazioni allo staff medico e tecnico

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mali: attacco ad autobus, almeno 31 civili morti