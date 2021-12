Napoli-Atalanta, dubbi per Spalletti. Ounas possibile sorpresa dal primo minuto

Napoli-Atalanta, Spalletti con qualche dubbio

Napoli-Atalanta andrà inscena questa sera alle 20:45 allo stadio Maradona, gara che sarà molto importante per le ambizioni di alta classifica degli azzurri. Spalletti dovrà fare a meno di molti azzurri, che causa infortuni stasera non potranno scende in campo. In porta confermato Ospina, mentre in difesa Juan Jesus sostituirà Koulibaly. Pacchetto arretrato che sarà completato da Rrahmani, Mario Rui e Di Lorenzo. A centrocampo scelte obbligate, con la coppia formata da Demme e Lobotka che guideranno la mediana azzurra. I dubbi sono legati al reparto offensivo, con Politano non ancora al meglio Lozano partirà nuovamente titolare. Zielinski e Mertens sicuri del posto, mentre per sopperire all’assenza di Insigne potrebbe avere una possibilità dal primo minuto Ounas anche se Elmas sembra il favorito.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui; Demme, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli troppi infortuni, ADL chiede spiegazioni allo staff medico e tecnico

Higuain: “Nel calcio se ne fregano della vita delle persone”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mali: attacco ad autobus, almeno 31 civili morti