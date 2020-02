Emergenza Barcellona, si ferma anche Jordi Alba

Nuovo infortunio per i catalani

Piove sul bagnato per il Barcellona, nel corso della sfida contro il Getafe si è infortunato Jordi Alba. Al 15° minuto della gara il terzino è stato costretto a lasciare il campo, nonostante abbia provato a stringere i denti alla fine lo spagnolo si è arreso. Inquadrato dalle telecamere è parso molto dolarante, potrebbe trattarsi di un infortunio muscolare alla coscia. Nelle prossime ore verrà sottoposto a tutti gli esami del caso, sperando che l’eventuale stop non sia troppo lungo. Ricordiamo che il Barcellona deve fare già a meno di Suarez e Dembelè, e quella di Jordi Alba potrebbe essere un’assenza molto pesante in vista della sfida con il Napoli in Champions.

