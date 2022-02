Caso Fabian – A Napoli felice e con la Spagna deluso: i motivi

La Gazzetta dello Sport – Fabian Ruiz e il pugno duro con la Nazionale: “Dopo l’Europeo dell’estate scorsa, è rimasto male per la poca considerazione”.

Caso Nazionale, il quotidiano spiega il motivo della poca considerazione nei confronti di Fabian Ruiz:

“Dopo l’Europeo dell’estate scorsa, Fabian è rimasto male per la poca considerazione del c.t. Luis Enrique. Evidentemente qualche lamentela è arrivata all’orecchio dell’allenatore che non ha più convocato il centrocampista del Napoli, aiutato nella scelta proprio dall’esplosione di Pedri che a soli 18 anni, ora 19, è stato massimo protagonista dell’Europeo. Subito dopo ecco l’altro fenomeno Gavi, solo 17 anni e già titolare con Barça e nel giro della nazionale. Se non bastasse c’è la crescita di Nico Gonzalez, classe 2002, anche lui pronto per il salto nella nazionale maggiore”.

