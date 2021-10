Elmas: “Le vogliamo vincere tutte, con Spalletti siamo più squadra”

Eljif Elmas rilascia qualche dichiarazione ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sulla sua squadra e sulla grinta trasmessa da Luciano Spalletti.

Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Il centrocampista ha parlato della sua squadra e del momento positivo che stanno vivendo.

“Con Spalletti stiamo facendo un buon lavoro e siamo contenti. In campo siamo più squadra e vogliamo continuare così. Il mister mi dà fiducia ed io vorrei ripagarlo al meglio. Il mio ruolo preferito è da dieci esterno; voglio fare del bene a questa squadra anche quando non gioco. È presto parlare di scudetto perché ci sono squadre forti come Milan ed Inter ma per ora voglio vincere tutte le gare.”

Sulla Salernitana, avversaria di domani, afferma:

“Dobbiamo portarci a casa i tre punti. Quest’anno vorrei fare più gol ma la squadra è la cosa che conta di più. Per me è importante che il Napoli giochi bene. Insigne è un campione fortissimo, i rigori li deve calciare lui. Maradona resterà unico per il Napoli e per il calcio in generale.”

