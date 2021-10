Spalletti – Pioli: per il primato è una partita a scacchi

Spalletti vs Pioli, analogia di una partita a scacchi

Spalletti, l’animo toscano e conservativo: come plasma i suoi giocatori. Pioli, pragmatico e concreto: ama esaltarli sul campo.

Adesso, è tutta una sfida mentale. Un gioco di testa, di sguardi. Proprio come in una partita a scacchi. Bisogna guardare il proprio avversario negli occhi, intuire la prossima mossa. Scorgere i suoi movimenti, captarlo fino a trarlo in errore. Muovere le pedine giuste: scacco matto. Chi crollerà per primo?

Spalletti e Pioli lo sanno bene. La loro, ormai, è una sfida a scacchi. Un gioco di sguardi. Il tecnico toscano lo aveva detto nella conferenza stampa pre Bologna: la concorrenza con il Milan nel contendere la testa della classifica deve essere uno stimolo e non un timore. Sulla base di questa metafora potremmo riassumere così il duello tra il Napoli ed il Milan. Entrambe a 25 punti e con l'attesa che prima i poi una delle due molli la presa.

Chi la spunta?

Tutto vero. Il Napoli deve ragionare così, con questa mentalità. Consapevole dei propri mezzi, delle proprie qualità perché è solo così che potrà muovere il proprio cavallo dinanzi al Re e fare scacco matto. Adesso sta tutto nelle loro mani. Ognuno padrone del proprio destino perché un passo falso significherebbe iniziare a dover rincorrere l’avversario e allora la guerra psicologica potrebbe iniziare ad essere un’altra. Stefano Pioli è di Parma. È un emiliano doc: pragmatico e molto schematico. A lui più che entrare nella testa dei giocatori piace conquistarli sul campo, mettendoli a proprio agio tra le linee e facendo dettare le regole del proprio gioco. Il che non è sbagliato, soprattutto se questa metodologia ti pone in testa alla classifica. Pioli, inoltre, dalla sua ha un’altra arma in più, ma nello spogliatoio. Zlatan Ibrahimovic funge anche da uomo spogliatoio. E forse è anche per questo che il Milan ad oggi può vantare una quadratura invidiabile.

Spalletti, invece, è un toscano a cui piace lavorare sulla testa di ogni singolo giocatore. Stimolarli, giocare sull’aspetto mentale. Lui sa come prendersi cura dei suoi giocatori. Conosce il valore di accudire ogni singolo giorno per giorno. Un po’ come nelle sue campagne dove il buon Luciano coltiva la vigna. E proprio come nell’agricoltura applicable stesse proprietà: prendersi cura di ogni albero giorno per giorno. Le pedine sono dunque sullo scacchiere. Al prossimo la mossa successiva su chi farà cadere per primo il Re o la Regina.