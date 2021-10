Infortunio Osimhen, già a Roma aveva avvertito dei problemi

L’infortunio di Osimhen risale alla trasferta di Roma

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Victor Osimhen risale alla trasferta di Roma. Il nigeriano aveva avvertito dei fastidi al polpaccio, ma aveva recuperato per la sfida al Bologna. Il problema si è poi riproposto anche giovedì, con Spalletti che per precauzione ha deciso di fermarlo. Ecco quanto messo in evidenza dalla rosea:

“Quando la situazione si è riproposta ieri mattina a Castel Volturno, nella seduta di rifinitura, allora lo staff medico del Napoli ha fermato il centravanti che oggi non sarà della partita a Salerno, ma si sottoporrà a una risonanza magnetica al gastrocnemio, il muscolo a cui ha avuto il risentimento. Bisogna valutare bene cosa c’è intorno a quel muscolo per capire meglio quale potrà essere la prognosi migliore per il numero 9. In casa Napoli non si è particolarmente preoccupati ma una certa apprensione c’è”.

