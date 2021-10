Salernitana-Napoli, la probabile formazione azzurra per il derby

Salernitana-Napoli, la probabile formazione degli azzurri

Il Napoli sfiderà la Salernitana oggi alle ore 18:00 allo stadio Arechi, dove sarà assente Victor Osimehn. Spalletti effettuerà pochi cambi rispetto all’ultima partita di campionato, affidandosi alla formazione tipo. In porta confermato Ospina, che sembra ormai aver guadagnato i gradi di titolare. In difesa coppia centrale nuovamente formata da Koulibaly e Rrahmani, sugli esterni Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo sicuri del posto Zielinski e Anguissa, mentre Fabian e Demme si giocano l’ultima maglia da titolare con lo spagnolo che resta favorito. In attacco toccherà a Mertens sostituire Osimhen, con Insigne e Politano che completeranno il reparto offensivo azzurro.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Spalletti

