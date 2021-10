Salerno, striscione di pessimo gusto ai napoletani: “Siete come i pidocchi” [FOTO]

Salerno, si scalda il clima in vista della gara di oggi

A Salerno sono apparsi alcuni striscioni che richiamano i napoletani, che non fanno altro che scaldare ancora di più il clima intorno al match. In città è una partita molto attesa, i tifosi granata sentono particolarmente questa sfida tanto da dedicare scritte ai rivali. “State in testa come i pidocchi”, recita uno degli striscioni visti in giro per Salerno.

