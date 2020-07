Giuntoli contro la Roma: “Non hanno rispettato il protocollo anti-Covid19”

Continuano le polemiche tra Napoli e Roma. Giuntoli: “Non hanno rispettato il protocollo anti-Covid19”

Continuano le polemiche tra Napoli e Roma per quanto concerne una presunta violazione dei protocolli anti-covid19 da parte dei capitolini. L’edizione odierna di Repubblica fornisce ulteriori dettagli a tal riguardo. Secondo quanto scritto dal quotidiano, il direttore sportivo degli azzurri Giuntoli avrebbe fatto presente all’arbitro Rocchi che sulla panchina giallorossa c’erano troppi elementi.

“Ci devono dire se il protocollo sanitario è valido per tutti o meno: i giallorossi non potevano portare in panchina tutti i giocatori e invece lo hanno fatto lo stesso, nonostante le nostre segnalazioni. I nostri nel primo tempo erano in tribuna, nel rispetto delle regole di distanziamento”.

Nei prossimi giorni sapremo il giudice sportivo sanzionerà la squadra giallorossa per “violazioni del protocollo anti-Covid19”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato.com – Coutinho in giro per Napoli, i tifosi sognano

Torino-Brescia, streaming e tv: dove vedere la 31a giornata di Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Due ragazzi trovati in loro case a Terni