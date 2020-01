Tweet on twitter

Share on facebook

Napoli, parla Marco Insigne: “Verrai sempre criticato fratello, no agli occasionali”

Marco Insigne, fratello del capitano azzurro, ha scritto un messaggio su Instagram attaccando tutti coloro che in queste settimane non hanno parole dolci per il 24 del Napoli. Queste le sue parole.

“Quando giochi male sono il primo tifoso che ti critica, beh da quello che ho visto ieri posso solamente dirti che ho iniziato a vedere UN PO’ di tutto quello che ti è stato tolto… Verrai sempre criticato fratello, ma tu con la tua forza ne uscirai sempre vincitore!!! Sempre forza NAPOLI e forza INSIGNE #noaglioccasionali #insigne #forzanapolisempre”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari”

UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo

Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia

FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con un bellissimo post social!

La Fiorentina si fa sotto per Politano, il Napoli è avvisato

Lobotka-Napoli – Le parti sono più vicine, si può chiudere

Rai Sport – Giuntoli non prenderà Vertonghen, ecco il motivo

Calciomercato – De Ligt potrebbe lasciare la Juventus

Juventus – Spina rinnovi, rischio partenza a parametro zero

Pardo: ”Per il Napoli è ancora possibile centrare la Champions”

Pistocchi sul VAR: “Hanno ucciso un sistema in coma”

Ti potrebbe interessare anche:

In Congo è in corso la più grande epidemia di morbillo del pianeta

Strage di migranti, 1300 morti nel Mediterraneo nel 2019