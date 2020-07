Calciomercato.com – Coutinho in giro per Napoli, i tifosi sognano

Calciomercato.com – Il giocatore di proprietà del Barcellona è arrivato a Napoli per far visita all’amico Allan

Philippe Coutinho è a Napoli. Il giocatore di proprietà del Barcellona in prestito al Bayern Monaco è arrivato nel capoluogo campano per far visita all’amico e compagno di nazionale Allan. Ieri sera hanno cenato in un noto ristorante giapponese nel centro. Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com il mercato non c’entra nulla. Il calciomercato però è pazzo e i tifosi sognano…