Coronavirus a Napoli, il bollettino odierno: zero nuovi casi, tre guariti

Coronavirus a Napoli, il bollettino odierno: zero nuovi casi e tre guariti. Questo l’aggiornamento del martedì offferto dal Comune di Napoli.

Coronavirus a Napoli, il bollettino odierno

Ultime notizie Napoli – Coronavirus a Napoli, il bollettino odierno: di seguito l’aggiornamento del martedì offferto dal Comune di Napoli. I dati restano estremamente positivi, i contagi non sono saliti, ma calati in virtù dei tre guariti e del fatto che non ci sono stati nuovi positivi:

“Resoconto bisettimanale rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato a oggi martedì 7 luglio.

Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento

a casa”. I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro.

Il prossimo bollettino sarà diffuso venerdì 10 luglio”.

