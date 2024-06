Sky Sport – Osimhen, cessione sempre più complicata: è difficile negoziare

Secondo il canale tv, la cessione di Victor Osimhen, sarebbe tutt’altro che semplice. Il nigeriano, considerato già fuori dal nuovo progetto, avrebbe riscontrato alcuni ostacoli per la sua cessione. Il punto principale è il costo della clausola decisamente troppo elevato, ma come se non bastasse, a frenare le big ci pensa anche il suo stipendio monstre.

Osimhen ha rinnovato con il Napoli per circa 10 milioni di euro, poiché la società è dovuta scendere a patti per non perderlo poi a zero. Tuttavia, è proprio il rinnovo a frenare i club europei, perché sono frenati dalla paga così alta. In fase di trattativa, emergono poi molte difficoltà nel negoziare con un calciatore che guadagna già così tanto. Dunque, bisognerà ancora aspettare per capire se ci sarà la possibilità di ricevere un’offerta per il nigeriano.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Croazia-Italia, le formazioni ufficiali del match

Rinnovo Kvaratskhelia, i dettagli sul nuovo accordo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi