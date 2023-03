Corriere del Mezzogiorno – Milan e Napoli, nessuna novità sul settore ospiti: bisogna attendere indicazioni delle autorità competenti.

I biglietti di Champions sono andati a ruba, creando code virtuali fino a cinquantamila persone. Tutto questo nella giornata di ieri, quando sono stati messi in vendita i tagliandi per gli anelli superiori di Curve e Distinti. Per quanto riguarda, invece, il settore ospiti a San Siro e al Maradona –perché ambedue le squadre saranno impegnate per il doppio incontro di Champions League -, bisogna attendere sia la gara di domenica sera, che le indicazioni delle autorità competenti.

Fonte foto: Flickr.com

