Festa Scudetto, annunciata la possibile data: domenica 4 giugno. I dettagli

Il sindaco Manfredi, negli ultimi mesi è impegnato a preparare la festa “ufficiale” per lo Scudetto del Napoli. Nelle ultime ore è stata annunciata la possibile data: domenica 4 giugno. Ci sono già stati incontri con Prefettura, Questura e con il presidente De Laurentiis, per cercare di garantire massima sicurezza in un giorno così importante. I tifosi saranno tutelati attraverso un adeguato sistema di ordine pubblico, che si occuperà anche del piano traffico.

La scelta della location è importantissima, ci sarà un super palco a Piazza del Plebiscito, con artisti e calciatori, ma si svolgeranno diversi eventi anche in altre zone della città, Lungomare e a Scampia, ma il piano non è stato ancora definito.

