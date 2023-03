UFFICIALE – Napoli-Milan, dalle 10:00 altri biglietti in vendita per distinti e curve inferiori

Ufficiale, dalle ore 10:00 disponibili ulteriori biglietti per Napoli-Milan

Dalle ore 10:00 saranno disponibili ulteriori biglietti per la gara di Champions tra Napoli e Milan, validi per l’entrata in curva e distinti inferiori. A dare l’annuncio è lo stesso club azzurro, che attraverso il proprio sito ufficiale aggiunge:

“La SSC Napoli comunica che per la gara Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma il 18 aprile allo stadio Maradona, a partire da questa mattina alle ore 10 sarà messa in vendita una ulteriore quota di tagliandi degli Anelli inferiori di Curve e Distinti.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Disavventura per Osimhen: ha perso la mascherina “portafortuna”

La Juve pensa a Zielinski, spera nel mancato rinnovo. Alternativa Szoboszlai

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Si vota in Friuli Venezia Giulia, secondo test elettorale per la maggioranza