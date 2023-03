Corriere del Mezzogiorno – Disavventura per Osimhen: ha perso la mascherina “portafortuna”. Contro il Milan utilizzerà quella vecchia.

L’edizione del quotidiano fa sapere della disavventura di Osimhen. Durante il viaggio di ritorno, che lo hanno allontanato da Napoli per gli impegni con la sua Nazionale, l’attaccante è stato vittima di una disavventura: ha perso la mascherina “portafortuna” al ritorno dalla Nigeria. I consulenti del club sono già a lavoro per preparare quella nuova, ma ci vorrà qualche giorno per ottimizzarla. Nel frattempo Victor sarà costretto ad utilizzare la maschera vecchia, nella sfida di campionato contro il Milan.

