Tuttosport – La Juve pensa a Zielinski, spera nel mancato rinnovo. Alternativa Szoboszlai.

Il futuro di Piotr Zielinski al Napoli non è ancora stato deciso e la Juventus monitora la situazione. Il centrocampista è in scadenza nel 2024 e non è stato ancora preso nessun accordo per il rinnovo. Tuttavia, secondo il quotidiano, ci sono già due soluzioni: la prima è Dominik Szoboszlai su cui però la concorrenza è folta, la seconda porta al gioiellino Lazar Samardžić dell’Udinese.

