La Napoli bene sbarca in TV – McBlu76 e RobertNesta80 su LunaSport

La pagine Facebook pensata per il Napoli e per lo sport più bello del mondo , “La Napoli bene”, arriva in televisione.

A rappresentare la pagina sono apparsi sul canale 114 del DDT, i founder de La Napoli bene, RobertNesta80 e McBlu76. Il loro progetto è partito quasi 5 anni fa, il 27 settembre 2017 con una intenzione ricca di passione e di semplicità: “volevo parlare della mia squadra del cuore”, scrive ieri sul suo profilo Facebook Matteo “RobertNesta80” Nuzzo. In pochissimo tempo le “semplici” intenzioni si sono complicate, la pagina ha cominciato a crescere, 5.000, 10.000, 20.000 fino a raggiungere gli oltre 70.000 follower odierni, tutti attivi, tutti scorrono fino all’ultima parola i loro post. Il motivo è chiaro, i ragazzi de La Napoli bene, cresciuti intanto con l’innesto di Peregrino Fernandez, Falco17, Fab5 e Mario, trasmettono emozioni, ti fanno leggere quello che provi proponendosi con un linguaggio aperto ed accessibile a tutti, in fondo, il “pallone”, è di tutti.

23 febbraio ore 21:00, 114 del DDT

Il successo e la notorietà in città ed oltre le mura di Napoli è sancito e riconosciuto. La Napoli bene ha intanto lanciato anche un gruppo su Facebook dal titolo pungente ed ironico: “E se questa è La Napoli bene figuriamoci quella male”, volato in pochi mesi ad oltre 7000 membri. Ogni membro, sotto la moderazione dei ragazzi e della loro preziosa collaboratrice Valentina Errico, può scrivere il suo pensiero sull’ultima partita, sulla squadra o sulla ricorrenza del giorno.

La Napoli bene sbarca in TV, su LunaSport con la loro già nota trasmissione “Oltre il 90′”, stavolta in edizione special sul 114 del DDT. La location è suggestiva, immersi nelle maglie storiche del Napoli di Maradona e di altri campioni della storia azzurra. Ad abbracciare l’esordio televisivo de La Napoli bene è il CAM (Cammarota Antonio Museum), sito all’Isola 1 lotto 144 del CIS di Nola. La conduzione della puntata non poteva che essere affidata alla giornalista Emanuela Castelli che, ormai da tempo, con bravura e pazienza tiene a bada i ragazzi.

Successo meritato

La Napoli bene, i suoi fondatori, membri e tutti i collaboratori, hanno dimostrato ad una città intera che quando si crede fortemente in un progetto, e si persegue l’obiettivo con coerenza e smisurata passione si possono raggiungere risultati di prestigio, senza porsi limiti. Loro lo hanno fatto senza doversi piegare a nessuna corrente di pensiero, seguendo solo il diktat delle loro idee.

Mario Scala