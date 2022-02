Calciomercato: duello con l’Inter per Scamacca.

Scamacca tra le preferenze di Giuntoli.

Secondo quanto scrive Calciomercato.it, la dirigenza azzurra si inserisce per Scamacca per creare una super coppia con Victor Osimhen, per il quale non ci sono cessioni in vista. Tutto è nelle mani dell’Inter, che potrebbe virare anche su altri obiettivi favorendo così il Napoli che, in casa Sassuolo, osserva anche Raspadori e Berardi.