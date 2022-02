Barcellona, Xavi: “Giocheremo per vincere, a Napoli c’è un tifo importante”

Barcellona, Xavi in conferenza stampa

Il tecnico del Barcellona Xavi, ha risposto alle domande dei colleghi in sala stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Affronteremo la gara come se avessimo vinto 2-1 o 3-1. Il Napoli farà molto pressing, dovremo dominare la partita, imporre il gioco col possesso palla. Il Napoli avrà dalla sua lo stadio, un tifo importante, noi dobbiamo seguire col nostro sistema, col nostro stile. Siamo pronti. Faranno pressing alto, noi vogliamo giocare nella loro metà campo. Sarà una squadra fisica, ci sarà uno scontro sul possesso palla. Il Napoli è a un livello Champions, infatti lotta per lo scudetto, per questo dovremo tenere il pallone. Ogni partita rappresenta una finale. Non avendo fatto bene i compiti a casa, dovremo conquistare qui la qualificazione. Siamo motivati, abbiamo voglia di dare dimostrazioni. Utilizzeremo il nostro stile, abbiamo avuto dei miglioramenti e siamo sulla strada giusta”.

