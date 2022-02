Juventus, grave infortunio per Kaio Jorge. Si temono problemi al ginocchio

Juventus, Kaio Jorge infortunato

L’attaccante brasiliano della Juventus Kaio Jorge, tiene in ansia tutto l’ambiente bianconero. Nel corso della sfida di Serie C tra l’under 23 e la Pro Patria, è uscito in barella tra le lacrime per un infortunio al ginocchio. Kaio Jorge era sceso in campo per mettere minuti nelle gambe, visto che in prima squadra non ha trovato molto spazio nell’ultimo periodo. Nelle prossime ore verranno effettuati esami strumentali, che serviranno a capire quanto sia grave l’infortunio.

