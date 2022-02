Calciomercato, Januzaj per il dopo Insigne. Il belga arriverebbe a parametro zero

Calciomercato, idea Januzaj

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Adnan Januzaj è più di un’idea per il mercato estivo del Napoli. L’esterno belga si separerà dalla Real Sociedad, visto che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2022. Tanti i fattori che fanno di Januzaj il possibile sostituto di Insigne, sia per età che per ingaggio rientra nei nuovi parametri che De Laurentiis ha imposto per il futuro del club azzurro.

