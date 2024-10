Napoli, rubata l’auto di Politano: scattate le indagini

Nella serata di ieri sera è stata rubata in zona Posillipo l’auto dell’attaccante del Napoli Matteo Politano.

Ancora un brutto episodio che ha come protagonista un giocatore del Napoli: ieri sera è stata rubata l’auto a Matteo Politano. Si tratta del terzo avvenimento spicevole dopo la rapina a David Neres ed il tentativo di furto all’auto di Juan Jesus.

Il quotidiano Repubblica ha riportato la notizia nel dettaglio:

“Ancora nel mirino della malavita un giocatore del Napoli. È stata infatti rubata nella serata di mercoledì a Posillipo l’automobile di Matteo Politano, che era a cena a casa di parenti. In mattinata l’attaccante azzurro ha sporto denuncia contro ignoti e il brutto episodio è diventato di dominio pubblico. Le indagini sono appena scattate ed è presto per ipotizzare una matrice comune con il furto dell’orologio di cui era rimasto vittima il 31 agosto David Neres e il danneggiamento del Suv di Juan Jesus, avvenuto martedì notte. Per il momento gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli escludono che ci sia una regia unica. Inoltre sembrerebbe che solo nel caso di Juan Jesus ad agire siano stati dei ladri avvezzi all’uso delle tecnologie, per via dei dispostivi gps trovati nella vettura. Di sicuro sarà però alzata la guardia e aumenteranno le misure di sicurezza intorno alla squadra, che stava vivendo grazie al primato solitario in classifica un momento di grande allegria e serenità. C’è quindi un motivo di preoccupazione in più anche per Antonio Conte. Toccherà agli inquirenti stabilire se intorno alla capolista si sta creando un clima pericoloso.”

Fonte foto in evidenza — Archivio —

