Napoli, agente Mario Rui: “Ecco cosa dico per scaramanzia”

Mario Giuffredi, agente di Maro Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni i microfoni di “Radio Marte” relative al terzino del Napoli.

L’agente di Mario Rui Mario Giuffredi ha parlato proprio del terzino portoghese che veste la maglia del Napoli. Ai microfoni d “Radio Marte” si è soffermato sul percorso del giocatore e su quello che potrebbe diventare. Inoltre ha specificato che ha sempre creduto nelle sue capacità anche quando i tifosi volevano che andasse via dal club partenopeo.

Ecco in seguito le parole dell’agente:

“Per me Mario Rui non fa il terzino, bensì fa il regista, è il primo regista del Napoli. Ancora per un po’ di anni e potrà recitare un ruolo importante. Quando dissi qualche anno fa che se avesse vinto lo scudetto sarebbe andato via d Napoli era perché qualcuno lo voleva lontano dal club, mentre io ho sempre creduto in lui. A questo punto dico che andrà via dopo lo scudetto e la Champions League, e lo diciamo per scaramanzia.”

Fonte foto: Instagram @mario_6

