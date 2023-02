Biglietti Napoli-Lazio: scatta l’obbligo di tessera per l’acquisto

In occasione della sfida di campionato tra Napoli e Lazio, ci sarebbe l’obbligo di tessera per acquistare i biglietti.

A partire dalla giornata di ieri sono stati resi disponibili i biglietti per assistere al match tra Napoli e Lazio, in programma il prossimo 3 marzo. Il quotidiano Il Mattino riporta una novità proprio in merito a tale questione: a quanto sembra ci sarebbe l’obbligo di tessera per coloro che vogliono acquistare i biglietti. In occasione della suddetta gara prevede inoltre ancora un sold out allo Stadio Diego Armando Maradona.

Ecco quanto riportato dal quotidiano campano:

“C’è una novità per i tifosi in vista di Napoli-Lazio: scatta l’obbligo di tessera a tutti i tifosi per la vendita dei biglietti. Nonostante una vendita più lenta del solito, non sono mancate le file: in centinaia fuori dalle ricevitorie, fino a 15mila tifosi in coda online. Un contrattempo che ha frenato l’entusiasmo ma che non impedirà l’ennesimo sold out stagionale.”

