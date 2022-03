Napoli su Sinisterra, il Feyenoord chiede 15 milioni per la cessione

Il Napoli su Sinisterra

Il Napoli continua a seguire l’esterno offensivo del Feyenoord Luis Sinisterra, che in questa stagione si è messo in luce tra le file del club olandese siglando 8 reti. Secondo a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha fatto seguire più volte il giocatore ricevendo molti pareri positivi. Il Feyenorrd per cedere l’esterno offensivo classe ’99 chiede circa 15 milioni di Euro, una cifra non proibitiva per le casse del Napoli. Oltre il club azzurro, anche Arsenal e Bayer Leverkusen sarebbero sulle sue tracce.

