Dalla Spagna sono sicuri, c’è l’ok di Spalletti all’arrivo di Deulofeu

Spalletti dice si all’arrivo di Deulofeu

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Todo Fichajes, Luciano Spalletti avrebeb dato il suo assenso all’arrivo di Deulofeu in maglia azzurra. L’esterno iberico scuola Barcellona, sembra essere finalmente maturato tanto che nell’ultima stagione ha avuto un rendimento molto alto. L’Udinese non si opporrebbe alla sua partenza, ma per dare il via libera alla cessione chiede 15 milioni di Euro. Deulofeu sarebbe entrato nella lista dei possibili sostituti di Lorenzo Insigne, visto che il capitano azzurro a fine stagione dirà addio per raggiungere Toronto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Beffa Osimhen, AIC vota Abraham come calciatore del mese

Ufficiale, c’è la data per Bologna-Inter. Si gioca a fine aprile

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Italia-Libano: comandante Unifil visita base italiana