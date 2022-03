Beffa Osimhen, AIC vota Abraham come calciatore del mese

Abraham batte Osimhen, è lui il calciatore del mese

Tammy Abraham è stato votato dall’AIC come calciatore del mese, battendo la concorrenza di Victor Osimhen. Per il centravanti della Roma sono risultate decisive le prestazioni contro Lazio e Atalanta, che l’hanno visto tra i protagonisti. Oltre Osimhen, in lizza c’erano anche Torreira e Bennacer.

